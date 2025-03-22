وفد من حماس يبحث مع وزير خارجية تركيا التطورات السياسية والميدانية بعد استئناف الحرب على غزة

التقى وفد حركة حماس، برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة، وزير الخارجية التركية السيد هاكان فيدان في العاصمة أنقرة.

وقال بيان صادر عن الحركة، مساء السبت، إن الجانبين ناقشا آخر التطورات السياسية والميدانية في الأراضي المحتلة، في أعقاب انتهاك الاحتلال لتفاهمات التهدئة واستئناف العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وتدمير جيش الاحتلال لمستشفى الصداقة التركي، وهو المستشفى الوحيد المتخصص في علاج السرطان.

وبحث الجانبان تطورات المفاوضات الجارية في إطار مقترحات الوسطاء ومقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وتعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي نقض اتفاق وقف إطلاق النار، ويرفض الاستجابة لجهود الوسطاء بالعودة للاتفاق وبدء مفاوضات المرحلة الثانية إلى جانب ممارسة التجويع ومنع إدخال المواد الغذائية والدوائية للمواطنين في غزة.

وأكد وفد حماس ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على التزام المقاومة بالاتفاق، وتحليها بالمرونة الكاملة للتوصل لوقف إطلاق النار شامل، وتبادل للأسرى، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

من جهته، أكد فيدان موقف تركيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الإسرائيلي، وضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، والبدء فورا بإعادة إعمار ما دمره العدوان.