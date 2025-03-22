رونالدو: فوز البرتغال أمام الدنمارك أهم من مشاركتي في المباراة

أكد كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي أن على منتخب بلاده، البرتغال تحقيق الفوز أمام الدنمارك، في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكان منتخب الدنمارك قد فاز بهدف نظيف أمام البرتغال، في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي، على ملعب باركن في كوبنهاجن، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "منتخب البرتغال يمر بلحظة توتر فقط، وليس أكثر من ذلك".

وأضاف المهاجم البرتغالي: "نحن في موقف يتطلب منا الفوز غدًا، وهذا هو جمال كرة القدم.. هذه التحديات التي تجعلنا نبذل أقصى ما لدينا على أرض الملعب".

وتابع: "أشعر بحالة ذهنية إيجابية قبل مباراة الغد، على ملعب خوسيه ألفالادي في لشبونة، فالهدف هو عدم تكرار الأخطاء، التي ارتكبها الفريق في مباراة الذهاب".

وأكمل: "هناك مباريات من هذا القبيل، حينها لم ألعب على الإطلاق، والفريق أيضًا لم يلعب على الإطلاق.. لكن هذا جزء من الحياة".

وواصل: "الأهم هو التركيز وعدم التوتر، هذا ليس وقت التوتر، بل وقت الاستعداد لحصة تدريبية جيدة، وحشد اللاعبين، واللعب بإيجابية غدًا".

وأتم كريستيانو رونالدو تصريحاته قائلًا: "أنا جاهز دائمًا للعب، لكن الأهم هو فوز البرتغال، سواء شاركت أم لا.. أثق بأنني سأكون في أفضل حال، بدنيًا وذهنيًا، لمساعدة الفريق".