محافظ كفرالشيخ يتابع انتظام عمل المواقف خلال إجازة عيد الفطر

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، انتظام العمل داخل مواقف سيارات الأجرة والسرفيس على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من توافر وسائل النقل وانتظام خطوط السير دون معوقات، بما يضمن راحة المواطنين وسهولة تنقلهم خلال أيام العيد.

وشدد محافظ كفرالشيخ على تكثيف الحملات المرورية والرقابية على جميع المواقف، للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، بالتواجد الميداني في الشارع مع المواطنين، ومتابعة حركة وخطوط السير، ومواجهة أي محاولة لاستغلال الأهالي والتواصل معهم ميدانيًا.

وناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.