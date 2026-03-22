وزيرا خارجية إيران وعُمان يبحثان تطورات المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي، الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران والتطورات في المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد.

وأوضح البيان أن الوزيرين تناولا آخر التطورات في المنطقة والحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وأضاف البيان، أن البوسعيدي هنأ عراقجي بمناسبة عيد الفطر وعيد النوروز.

وأكد الوزيران خلال المكالمة، استمرار المشاورات بين إيران وسلطنة عمان.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.