شهود عيان: مقتل 10 أشخاص جراء السيول جنوب اليمن

أكد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، مقتل نحو 10 أشخاص، جراء السيول التي شدتها مدينة عدن جنوبي اليمن.

وقال شهود العيان لوكالة (د.ب.أ)، إن نحو 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء لقوا حتفهم اليوم، جراء سيول عارمة ناجمة عن هطول الأمطار.

وأضاف شهود العيان، أن السيول تسببت في هدم عدد من المنازل واتلاف العديد من السيارات في عدة مناطق بعدن.

وأكد شهود العيان أن السيول التي شهدتها عدة مناطق جنوب وشمال اليمن، تسببت في قطع الطرقات الرابطة بين محافظتي عدن وصنعاء.

في السياق نفسه، وجه الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، رئيس لجنة الطوارئ سالم الخنبشي،، باتخاذ المعالجات والتدابير اللازمة لإغاثة أبناء وساكني عدن لتجاوز تبعات وآثار الأمطار والسيول التي شهدتها المدينة منذ فجر اليوم.

وأشار هادي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية"سبأ"، إلى أنه ترتب عن السيول تداعيات وأضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية ومنازل المواطنين والمفقودين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، وفاة 7 أشخاص على الأقل وإصابة 85 بينهم 7 في حالة خطرة جراء السيول التي ضربت اليمن هذا الشهر.

وأشار المكتب فى تقرير له، إلى تضرر محافظات صنعاء ومأرب من السيول.