 الإمام الأكبر يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان - بوابة الشروق
الخميس 22 أبريل 2021 9:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح الدولة في القضاء على «التوك توك» بعد حملتها لاستبداله بسيارة «ميني فان» ؟
النتـائـج تصويت

الإمام الأكبر يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

أ ش أ
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 9:39 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 9:39 ص

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصار العاشر من رمضان.

وأكد الإمام الأكبر -في بيان اليوم الخميس- أن العاشر من رمضان سيظل تاريخًا محفورًا للتعبير عن العزة والكرامة وبسالة قواتنا المسلحة التي سطَّرت في هذا اليوم ملحمة تاريخية لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، وأن جيش مصر سيظل دائمًا درعها وحصنها المنيع.

ودعا شيخ الأزهر جموع أبناء الوطن لاستلهام روح تلك الانتصارات التاريخية، والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن ونهضته ورفعته، سائلًا المولى -عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك