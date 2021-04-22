بنك كندا المركزي يبقي سعر الفائدة الأساسي عند مستواه

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أبقى بنك كندا المركزي معدل الفائدة الأساسي عند مستواه الحالي البالغ 0.25%، أدنى مستوى تاريخي له، وأكد أنه سيبقيه عند هذا المستوى حتى نهوض الاقتصاد وبلوغ التضخم هدفه بشكل مستدام.

ويتوقع بنك كندا بلوغ معدل التضخم هدفه المرجو البالغ 2.0% بشكل مستدام في النصف الثاني من عام 2022.

كما واصل المعدل السنوي التضخم الأسعار في كندا الارتفاع، ليصل إلى 2.2% في مارس الماضي بعد بلوغه 1.1% في فبراير، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

ويولي بنك كندا أهمية خاصة لمعدل التضخم الأساسي الذي لا يأخذ بالاعتبار العناصر الشديدة التقلب كأسعار الوقود والفواكه والخضار الطازجة، ويرصده لتحديد معدل الفائدة الأساسي ويسعى لجعله أقرب ما يكون إلى هدفه المرجو البالغ 2.0%.

وتعود القفزة الكبيرة الشهر الماضي بنسبة كبيرة لهبوط الأسعار في مارس 2020، الشهر الذي ضربت خلاله جائحة كوفيد - 19 كندا.