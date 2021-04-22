 رسميا .. ضياء السيد مديرا فنيا لسيراميكا والحضري مدربا للحراس - بوابة الشروق
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رسميا .. ضياء السيد مديرا فنيا لسيراميكا والحضري مدربا للحراس

محمد جلال
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 5:20 م | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 5:26 م

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعيين ضياء السيد، مديرا فنيا للفريق خلفا لهيثم شعبان الذي تمت إقالته اليوم الخميس عقب الخروج من ثمن نهائي كأس مصر أمام مصر للمقاصة.

وكشف طارق أبو العنين، المشرف العام على الكرة بالنادي، عن الاتفاق رسميا مع ضياء السيد لتولي منصب المدير الفني.

ومن المقرر أن يعاون ضياء السيد كل من عادل مصطفى مدربا عاما واستمرار مروان النايب مدرب وتعيين عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

كما استمر لويس أندري مدرب الأحمال في منصبه، والجهاز الطبي بقيادة فريد رضوان ومواصلة الجهاز الإداري عمله دون تغيير.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في الدوري برصيد 25 نقطة من 18 مباراة وبفارق 4 نقاط فقط عن المركز الثالث.


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