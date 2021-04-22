سجلت السلطات الصحية في كرواتيا 2885 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 316 ألفا و308 مصابين.

وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، نقلًا عن فريق إدارة أزمة "كورونا"، اليوم الخميس، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6738 حالة وفاة عقب تسجيل 46 وفاة جديدة منذ أمس الأربعاء.. مشيرة إلى أن عدد المُتعافين بلغ حاليًا 293 ألفا و454 متعافيا فور تسجيل 2103 حالة تعاف جديدة أمس.

يُذكر أن كرواتيا أجرت حتى أمس 10537 اختبارًا للكشف عن الإصابة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى مليون و734 ألفا و234 اختبارا منذ بدء تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.