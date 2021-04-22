المقاولون يهرب من قاع الدوري بفوز قاتل على دجلة

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حقق فريق المقاولون العرب فوزا غاليا اليوم الخميس، على وادي دجلة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع 19 للدوري الممتاز.

وسجل هدف المقاولون أحمد الشيمي في الوقت القاتل الدقيقة 94 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة أزمة كبيرة بين لاعبي المقاولون ودجلة بعد انتهاء المباراة مباشرة.

المقاولون دخل مباراة وادي دجلة وفي رصيده 15 نقطة بالمركز السادس عشر، وبفوزه على دجلة اليوم صعد للمركز الثالث عشر وبدأ رحلته في الهروب من قاع الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة وصل المقاولون للنقطة 18 عند المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 16 بالمركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز.