الشروق تنعى زوجة المفكر الراحل الكبير أحمد كمال أبو المجد

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توفيت إلى رحمة الله تعالى اليوم السيدة سهير قبيسى، زوجة المفكر الكبير الراحل الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، ووالدة السيدة أميرة أبوالمجد، زوجة المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الشروق".

والفقيدة والدة الأستاذ الدكتور أيمن أبوالمجد زوج السيدة نيڤين ثابت، والسيدة نهى أبو المجد، والسفير وائل أبوالمجد زوج السيدة حنان عبدالقادر، والسيدة راندة أبوالمجد حرم المهندس محمد النواوى.

واقتصر العزاء على الصلاة على روحها الطاهرة وتشييع الجنازة من جامع فاطمة الشربتلى اليوم الخميس 22 أبريل بعد صلاة العصر.. نسألكم كريم الدعاء.. لا أراكم الله مكروها توفيت إلى رحمة الله تعالى اليوم السيدة سهير قبيسى ــ والدة زوجتى السيدة أميرة أبوالمجد.. وزوجة المرحوم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، ووالدة الأستاذ الدكتور أيمن أبوالمجد زوج السيدة نيڤين ثابت والأستاذة نهى أبو المجد والسفير وائل أبوالمجد زوج السيدة حنان عبدالقادر والسيدة راندة أبوالمجد حرم المهندس محمد النواوى.

واقتصر العزاء على الصلاة على روحها الطاهر وتشييع الجنازة من جامع فاطمة الشربتلى اليوم الخميس ٢٢ إبريل بعد صلاة العصر.

وينعى الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير "الشروق" وعضو مجلس الشيوخ، وأسرة "الشروق" الفقيدة الكريمة، ويشاطرون أسرتها وأحباءها الأحزان.

ويتضرعون إلى الله العليّ القدير أن يتغمدها بموفور رحمته، ويلهم آلها الصبر والسلوان.