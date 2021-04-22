البحرين تدين الحادث الإرهابي بباكستان

أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابي الذي استهدف فندقًا في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بباكستان، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

و أكدت الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية ، اليوم الخميس، تضامن البحرين مع باكستان في جهودها لمكافحة الإرهاب، مجددة موقف المملكة الثابت الذي ينبذ كافة أعمال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته، والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التصدي لكافة الأعمال الارهابية التي تستهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الصديق، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.