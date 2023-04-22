أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد، وإزالة جميع التعديات خاصة خلال فترة العطلات والإجازات الرسمية والالتزام بالقانون، والضرب بيد من حديد والتصدي لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم، أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، نفذت 7 قرارات إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 970 مترا بنطاق 6 مراكز بالبحيرة، شملت إزالة حالة تعدي على مساحة 150 مترا، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية بقرية طيبة بالدلنجات، وإزالة حالة بناء مخالف على أرض أملاك دولة عبارة عن حجرة بالطوب الأبيض على مساحة 60 مترا بقرية الضهرية بإيتاى البارود، وإيقاف حالة تعدى لصبة دور أول علوي بمحلة فرنوي بمساحة 100 متر، وفك شدة خشبية على مساحة 200 متر بقرية مستند بشبراخيت.

كما تم إزالة مباني بالطوب الأبيض بمساحة 60 مترا بقرية الحاجر بكفرالدوار، وإزالة سور بطول 150 مترا بقرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير، وإزالة بالمهد لشدة خشبية بمساحة 100 متر بنطاق الوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى، وإزالة حالة تعدي أخرى في المهد، عبارة عن شدة خشبية لدور أول علوي بالحاجر قرية أبو الشقاف بمساحة 150 مترا.

وتؤكد بلبع أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لرصد جميع أعمال البناء المخالف ومحاولات استغلال البعض فترة إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.