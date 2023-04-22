تقرير: اندلاع حريق ضخم داخل مطار الخرطوم الدولي

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أفادت قناة "العربية" الإخبارية السعودية، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، باندلاع حريق ضخم داخل مطار الخرطوم الدولي.

وكان الجيش السوداني، قد أعلن في وقت سابق اليوم السبت، إجلاء بعثة المملكة العربية السعودية براً إلى بورتسودان، ومنها جواً إلى المملكة.

وأضاف البيان أنه سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق "بنفس الأسلوب".

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت السبت، بدء ترتيبات لإجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من "رعايا الدول الشقيقة والصديقة".

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، بوقوع اشتباكات في محيط القصر الرئاسي والصحافيات وحلة حمد وشمبات ومناطق في أم درمان.

وأوضحت أن معارك بأسلحة ثقيلة في وسط الخرطوم وتحليق للطيران الحربي في مناطق عدة، لافتة إلى وجود بطء في بعض شبكات الإنترنت في الخرطوم.

وذكر الجيش السوداني: "بالرغم من رصدنا المخالفات نؤكد التزامنا بالهدنة حرصا على النواحي الإنسانية".

وأضاف: "قوات الدعم السريع هاجمت سجن الهدى وأطلقت سراح عدد كبير من النزلاء".

من جهتها، نفت قوات الدعم السريع الأنباء المتداولة بشأن اقتحام أحد السجون وإطلاق سراح السجناء.

وتبادل الطرفان الاتهام بخرق الهدنة، حيث تبادل جنود الجيش ومسلحون من قوات الدعم السريع إطلاق النار في أحياء من العاصمة حتى أثناء صلاة العيد.

وفي وقت سابق، أظهرت لقطات بطائرات بدون طيار (درونز) بضعة أعمدة دخان في أنحاء الخرطوم والمدن القريبة الأخرى، التي تمثل معا واحدة من أكبر المناطق الحضرية في إفريقيا.

وأودت المواجهات بحياة المئات في العاصمة وفي غرب السودان أساسا وتدفع ثالث أكبر دولة في قارة إفريقيا إلى كارثة إنسانية في بلد يعتمد ربع سكانه بالفعل على المساعدات الغذائية.