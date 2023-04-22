أهالي كفر الشيخ يستمتعون في الحدائق والمصايف بثاني أيام عيد الفطر المبارك

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، التي يتواجد بها حيوانات وملاهي اليوم الأحد، إقبال الآلاف من أهالي المحافظة؛ للاستمتاع بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وشهدت الحدائق بمدينة دسوق، خاصة حديقة الأسرة والطفولة، توافد عدد كبير من أهالي محافظتي كفر الشيخ والبحيرة؛ لقضاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتوافد المئات على الميدان الإبراهيمي من القرى والمراكز المجاورة.

وأقبل الأهالي على الرحلات النيلية بنهر النيل بدسوق؛ للاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد بالمراكب النيلية الثابتة والمتحركة والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي، ومراكب التنزهه، وحديقة الحيوان، وفيتو سيشن، وسينما 9d، ومطاعم، وتوافر كل احتياجات المواطنين.

واستمتع الآلاف من أهالي المحافظة، بمصيف بلطيم، معربين عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم، وممارسين العديد من الألعاب على الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحر المتوسط، وبالهدوء الذي يتميز به المصيف، وقام الأطفال بالاستمتاع بألعاب والملاهي الموجودة بالمصيف.