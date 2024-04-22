نائب محافظ البحيرة تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف

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عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اجتماعا بشأن متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة، بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد، وطارق موسى رئيس الإدارة المركزية؛ لتنفيذ مشروعات وجه بحري بالهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي، ومحمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وهشام بربر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.

وأشارت بلبع، إلى البيان المقدم من الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وما انتهى إليه الاجتماع المنعقد برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة لتشكيل فريق عمل متابعة أعمال الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.

وأكدت أن مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة لها أولوية قصوى؛ نظرا لطبيعتها والتغير المناخي بها وتواجد عدد من مراكزها في الجزء الشمالي الساحلي وهي مراكز (رشيد - إدكو - كفر الدوار - المحمودية - دمنهور).

وأشارت إلى أهمية التنسيق بين جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمحافظة؛ لإعادة معاينة المشروعات الجاري تنفيذها من محطات مياه ومحطات صرف صحي بنطاق المحافظة.

وكلفت فريق عمل لمتابعة أعمال الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وإعادة المرور على مشروعات الجهاز الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة؛ للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بها بالتنسيق مع مهندسين من الجهاز.

وانتهى الاجتماع، بصدور عدد من التوصيات بشأن مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمراكز (إدكو - كفر الدوار - رشيد - كوم حمادة - الرحمانية)؛ لدفع العمل بها والإلتزام بالجدول الزمني المقرر لها إيذانا بافتتاحها وتشغيلها ودخولها الخدمة وتحقيق المستهدف منها في خدمة المواطنين المستفيدين منها.