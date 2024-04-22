متحدث حكومي عراقي: تركيا جاهزة لاستلام كميات النفط العراقي من حقول إقليم كردستان

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صرح المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الإثنين، بأن تركيا جاهزة لاستلام كميات النفط العراقي من حقول إقليم كردستان، مؤكدا عدم وجود أية مشاكل أمام تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي.

وذكر العوادي، للصحفيين في بغداد، "المشكلة الآن تنحصر بين حكومة إقليم كردستان وحقوق الشركات النفطية الأجنبية العاملة بالإقليم ومع وزارة النفط، وعلى الشركات الأجنبية أن تتعامل بجدية مع وزارة النفط للدفع بإستئناف الصادرات بالتنسيق مع شركة تسويق النفط العراقية /سومو/".

وأضاف "لايوجد سقف زمني لإنهاء المفاوضات، وهناك جهود تبذل حاليا لتحديد كميات الإنتاج والصادرات والأسعار والحكومة العراقية جادة في حل مشكلة إستئناف صادرات النفط من حقول كردستان".

وأوضح "هناك عمل دؤوب داخل الحكومة العراقية لحسم الموضوع وفق السقف القانوني والبحث عن أرضيات مشتركة والحكومة جادة لإيجاد حل بالتفاهم أيضا مع حكومة الإقليم".