يشارك فيلم "كروان" إخراج محمد حافظ، في فئة أفلام ذات الأثر بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والمستمر حتى 25 من الشهر الجاري، وذلك ظهر الأربعاء المقبل.

العمل بطولة عمر فرحان، مساعد مخرج منال مغربي، وأغنية الفيلم "بكرة"، ألحان أحمد الناصر، وكلمات سامح مجاهد وغناء بطل العمل.

تدور أحداث الفليم حول عمر البالغ من العمر 25 عامًا، من محافظة الإسماعيلية من ذوي الإعاقة البصرية، والذي ولد بها، ويحب الغناء والعزف ودرس في مدارس المكفوفين، مرورا بالدراسة داخل كلية التربية الموسيقية، وعمر كان يخشي من التواصل مع الاطفال اقرانه من غير ذوي الإعاقة حيث كانت تؤذيه كلمات مثل (أنت مش بتشوف ذينا ، بتحلم ذينا) وأيضا كان لديه مخاوف من اعتماده دائما على الغير في الخروج والتنقل أو استخدام العصا حتى لا يصطدم بشيء وكان يريد ان يصبح مطرب فاجتهد وسخر كل وقته للتعلم والتجريب والسعي وكان بالرغم من صعوبة التنقل من الإسماعيلية إلى القاهرة بسبب الإعاقة البصرية ولكنه أصر على الوصول إلى حلمه والتمكن منه إلى أن أصبح مطرب بفرقة الموسيقي العربية للتراث ومستمر في تحقيق حلمه.