إسقاط مسيرة إسرائيلية فوق لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، أن مسيرة تابعة له جرى إسقاطها فوق لبنان ليل الأحد.

وكتب الجيش الإسرائيلي عبر قناته على منصة تلجرام أنه تم إطلاق صاروخ أرض-جو على المسيرة التي كانت تحلق في المجال الجوي اللبناني.

وذكر أن المسيرة أصيبت وسقطت في لبنان ، مضيفا أن الطائرات المقاتلة قصفت موقع إطلاق الصاروخ.

ولم يتسن على الفور التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

واندلع قتال مع لبنان الأحد، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق قذيفتين باتجاه قرية راس الناقورة شمالي إسرائيل على البحر المتوسط.

وقال الجيش إن قواته هاجمت المواقع التي أطلقت منها النيران، كما شنت المقاتلات الإسرائيلية هجمات على البنية التحتية في شمال شرق النبطية. وفي السابق، قصفت المقاتلات الإسرائيلية أهدافا تابعة لحزب الله اللبناني الشيعي المدعوم من إيران.

وأعلن كل من حزب الله والذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية مسؤوليتهما عن الهجمات على إسرائيل يوم الأحد.

ومنذ بداية حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط قتلى ووقعت إصابات بسبب إطلاق النار اليومي على الحدود بين لبنان وإسرائيل.