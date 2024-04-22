فنزويلا تعتزم مراقبة عمليات بنك بانكاميجا على خلفية الفساد في شركة النفط الوطنية الفنزويلية

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أعلنت هيئة الرقابة المصرفية في فنزويلا أنها ستراقب عمليات بنك "بانكاميجا" بعدما تم اعتقال بعض مديريه التنفيذيين بسبب علاقاتهم بالاحتيال في شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بتروليوس دي فنزويلا إس إيه".

وقالت الهيئة التنظيمية، في بيان اليوم الاثنين، إنها "ستراقب وتتبع" بنك بانكاميجا لضمان العمليات العادية، فضلا عن حماية ودائع العملاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

واعتقلت السلطات مديرين تنفيذيين في بنك بانكاميجا، سادس أكبر بنك في فنزويلا، خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب علاقاتهم بعملية احتيال واسعة النطاق خصصت النفط الخام الفنزويلي بأدنى من القيمة السوقية في مخطط تجاوز البنك المركزي في فنزويلا.

وذكرت تقارير أن العملية دبرها وزير النفط الفنزويلي السابق طارق العيسمي، الذي اعتقل في وقت سابق من الشهر الجاري بتهمة الخيانة والاستيلاء وغسل الأموال.

ويستحوذ بنك بانكاميجا على نحو 4ر6% من إجمالي الودائع المصرفية في البلاد، بحسب بيانات شركة أريستيمونيو هيريرا.