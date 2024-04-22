القبض على 50 مشجعا من مثيري الشغب للاشتباه في تورطهم بمقتل ضابط باليونان

ألقت الشرطة اليونانية القبض على أكثر من 50 شخصا، اليوم الإثنين، للاشتباه في تورطهم بأعمال شغب منظمة أدت إلى وفاة ضابط خلال مباراة للكرة الطائرة في ديسمبر.

وكان الضابط البالغ من العمر 31 عاما أصيب أثناء أداء الخدمة بألعاب نارية في مباراة القمة بين أولمبياكوس وباناثنياكوس بعد اندلاع أعمال شغب بين مئات من المشجعين وتوفى هذا الضابط بعد 20 يوما من الواقعة.

وألقي القبض على شاب عمره 18 عاما بتهمة إلقاء الألعاب النارية، بينما كانت المداهمة التي تمت اليوم الإثنين محاولة من الشرطة اليونانية لردع أعمال الشغب في الفترة الأخيرة بمباريات كرة القدم والسلة والطائرة داخل البلاد.

وقال بافلوس ماريناكيس المتحدث باسم الحكومة اليونانية للصحفيين اليوم الإثنين إن وفاة الضابط كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لليونان فيما يتعلق بالعنف والشغب في الملاعب.

وبعد وفاة الضابط أقيمت المباريات بدون جماهير لمدة شهرين ، وفرضت لوائح جديدة تلزم جماهير كرة القدم بتسجيل هوياتهم قبل شراء تذاكر المباريات.