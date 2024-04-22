مفتي القدس وفلسطين يحذر من تداول نسخ للقرآن صدرت بتصريح من الأزهر

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم صادرة عن دار الماجد للطباعة والنشر في دمشق، بتصريح من الأزهر الشريف، لدار الإسلام للطباعة في جمهورية مصر العربية رقم 109 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2015، من الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية في مصر.

وقال بيان صدر عن دار الإفتاء الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن هناك خطأ في سورة الصافات في الآية رقم 7 حيث كتبت كلمة "حفظا" بالطاء أي "حفطا"، بدلا من الظاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وناشد المفتي العام المكتبات والمطابع والأشخاص الذين لديهم مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول.

وشدد على ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.

وهذا التحذير ليس الأول من نوعه، ففي مارس الماضي حذر المفتي العام للقدس من تداول نسخة من القرآن الكريم من الحجم المتوسط، صادرة عن مكتبة الصفا في القاهرة بتصريح رقم 94 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 من الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية في مصر.

وأوضح أن هناك نقصا في الصفحات 516 إلى 547 التي تبدأ بسورة الحجرات إلى سورة الممتحنة.