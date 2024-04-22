بلينكن وولي عهد البحرين يبحثان هاتفيا الأوضاع في الشرق الأوسط

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، محادثة هاتفية اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء وولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بحثا خلالها الوضع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر وصلت نسخة منه إلى وكالة (د.ب.أ) اليوم الاثنين.

وقال البيان إن الجانبين أعادا التأكيد على التزامهما المشترك بتجنب انتشار الصراع الإقليمي.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره لمساهمات البحرين في مجال الأمن البحري.

وتطرق الجانبان أيضا إلى الدور الذي يلعبه التعاون ضمن إطار اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين.