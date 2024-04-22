وزير الخارجية السعودي يصل لوكسمبورج للمشاركة في منتدى خليجي أوروبي رفيع المستوى

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله إلى لوكسمبورج يوم الأحد للمشاركة في المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن " وزير الخارجية السعودي سيبحث مع المشاركين في المنتدى سبل تعزيز التعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وأهمية التنسيق متعدد الأطراف، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما سيعقد الوزير عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى" .

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أعلن في وقت سابق من يوم الأحد، أن المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون سيعقد يوم الاثنين في دوقية لكسمبورج.

وقال البديوي في بيان إن الاجتماع سيعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري-رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليميين يعد فرصة لتعزيز الحوار بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ومواصلة تعزيز التنسيق في القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.