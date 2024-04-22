رئيس استخبارات جيش الاحتلال يستقيل بسبب طوفان الأقصى: أحمل معي الألم الرهيب

أبلغ رئيس شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء أهارون هاليفا، رئيس الأركان هرتسي هاليفي باستقالته، بعد تحمل مسئوليته في فشل الاستخبارات على خلفية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان لمتحدث باسم جيش الاحتلال: «رئيس شعبة الاستخبارات اللواء أهارون حاليفا، طلب بالتنسيق مع رئيس الأركان إنهاء منصبه بعد توليه المسئولية القيادية كرئيس لجهاز الأمن القومي في الجيش الإسرائيلي في أحداث 7 أكتوبر»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف البيان، أنه بقرار من رئيس الأركان وبموافقة وزير الدفاع يواف جالانت، سينهي حاليفا مهامه ويتقاعد من الجيش، بعد تعيين بديل له في عملية منظمة ومهنية خلال الحرب.

وشكر رئيس الأركان اللواء أهارون حاليفا على عمله طوال 38 عامًا في جيش الاحتلال.

وفي رسالته إلى رئيس الأركان، كتب حاليفا: "لم ترق شعبة الاستخبارات إلى مستوى المهمة التي أوكلت إلينا. أحمل ذلك اليوم الأسود معي منذ يوم بعد يوم، وليلة بعد ليلة. سأحمل معي إلى الأبد الألم الرهيب للحرب".

وأضاف: «أنا مقتنع، من أجل دولة إسرائيل وشعب إسرائيل والأجيال القادمة، أنه من الصواب تشكيل لجنة تحقيق حكومية يمكنها التحقيق والتوصل إلى نتائج شاملة، ومعالجة عميقة ودقيقة لجميع العوامل والظروف التي أدت إلى الأحداث الصعبة».

تجدر الإشارة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اتخذ قرارًا بالاستقالة بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، وذلك بسبب أكبر فشل في تاريخ البلاد في 7 أكتوبر.

وطلب حاليفا من رئيس الأركان مرارًا التنحي، لكن هاليفي طُلب منه الانتظار حتى لا يحدث صدمات في جيش الاحتلال أثناء قتاله في قطاع غزة.