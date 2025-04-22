 إيطاليا تعلن الحداد لمدة 5 أيام على بابا الفاتيكان - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 2:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إيطاليا تعلن الحداد لمدة 5 أيام على بابا الفاتيكان

روما (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 2:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 2:08 م

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، الحداد الوطني لمدة خمسة أيام على وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول.

وسيتم تنكيس الأعلام أمام المباني العامة خلال فترة الحداد الوطني.

وسيتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة في العاصمة الإيطالية روما ، قبل البدء في مراسم الجنازة والدفن يوم السبت المقبل.

ومن المتوقع حضور كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم.

وبناء على طلبه الخاص ، سيتم دفن البابا فرنسيس ، الذي توفي في عيد الفصح عن عمر يناهز 88 عاما ، في كنيسة سانتا ماريا ماجوري.

وتقع الكاتدرائية البابوية قرب محطة السكك الحديدية الرئيسية في روما ، على مسافة بضعة كيلومترات من الفاتيكان.

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