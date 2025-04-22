المحكمة العليا الأمريكية تسمح بتمديد موعد نهائي للمهاجرين الراغبين في مغادرة البلاد

قضت المحكمة العليا الأمريكية المنقسمة، اليوم الثلاثاء، بالسماح للمهاجرين الذين يوافقون على مغادرة البلاد بقدر من المرونة، في القضية التي كانت تُنظر قبل حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة على المهاجرين.

وحكمت المحكمة، بأغلبية خمس قضاة مقابل أربعة، لصالح رجل جاء من المكسيك في سن المراهقة وأقام في كولورادو لحوالي عقدين قبل أن يصدر أمر بمغادرته في 2021. وتم نظر القضية في نوفمبر 2024 قبل أيام من إعادة انتخاب ترامب.

وخلصت المحكمة العليا في قضية هوجو أبيساي مونسالفو بيلاسكويز إلى أنه كان يجب تمديد الموعد النهائي لمغادرة البلاد طوعا، والذي كان سينتهي يوم 26 أبريل الجاري إلى يوم 28من نفس الشهر.

ورأي القاضي المحافظ نيل جورسيتش، الذي انضم إليه رئيس المحكمة جون روبرتس فضلا عن الثلاثة قضاء الليبراليين بالمحكمة: "يعمل مصطلح (أيام)، هنا، كما هو الحال في أي مكان آخر، لتمديد موعد نهائي يوافق عطلة أسبوعية أو أجازة رسمية إلى يوم العمل التالي".