أشاد الفنان أحمد فهمي، بمسلسل «وتقابل حبيب» بطولة شقيقه الفنان كريم فهمي، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان، مؤكدا أن أكثر ما أعجبه في العمل تقديمه لثيمة «مختلفة تماما» عن باقي أعمال الموسم الرمضاني، بالإضافة إلى تقديمها بشكل جيد كذلك.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة «ON E»، أن هناك «كيمياء» فنية واضحة تجمع بين شقيقه كريم والفنانة ياسمين عبد العزيز في العمل.

وتابع «ليست المرة التي ينجح فيها كريم وياسمين، ويكسروا الدنيا مع بعض؛ لكن هذه المرة كانت الأقرب لقلوب الناس».

وعن أوجه التشابه والاختلاف بينه وبين شقيقه كريم، قال إن ما يجمعهما هو تشجيع النادي الأهلي، موضحا أنهما متقاربان في أمور كثيرة؛ لكن «كريم أهدأ قليلا في مواقف، وأعقل رغم أنه الأصغر، لكنه يعتبر نفسه الأكبر»، مضيفا أن كريم دائما ما يقدم له النصح لكنه لا يأخذ بالنصائح.

وبشأن الاختلافات، فأوضح أحمد فهمي: «أنا عصبي أكثر، كريم ممكن يتعصب في مواقف كثيرة؛ لكنها عصبية فيها تفكير، بالإضافة إلى أن كريم اتدلع أكثر عندما كنا صغيرين».