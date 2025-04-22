 مقتل 13 شخصا في حادث سقوط شاحنة بواد جنوبي باكستان وإصابة العشرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 13 شخصا في حادث سقوط شاحنة بواد جنوبي باكستان وإصابة العشرات

مولتان (باكستان) - أ ب
نشر في: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 9:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 9:59 ص

قالت الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، إن شاحنة مسرعة كانت تقل عمالا ونساء وأطفالا سقطت في واد بجنوبي باكستان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 20 آخرين.

ووقع الحادث ليلا في منطقة جامشورو بإقليم السند الجنوبي، بحسب ما صرح به رئيس شرطة المدينة صديّق شانجرا للصحفيين.

وذكر مسؤولو المستشفى أن بعض المصابين في حالة حرجة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، وقع الحادث بينما كان عشرات العمال عائدين إلى منازلهم في منطقة بادين بإقليم السند، بعد أن أمضوا فترة في حصاد القمح في إقليم بلوشستان الواقع جنوب غرب البلاد.

تُعد حوادث الطرق أمرا شائعا في باكستان، حيث تعاني الطرق السريعة من سوء الصيانة ويتم تجاهل قوانين المرور على نطاق واسع.

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