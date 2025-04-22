الجزيرة: وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع بغزة خاصة الإنساني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مصادر لقناة «الجزيرة»، بأن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، يلتقي اليوم في واشنطن وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء القطري سيبحث مع روبيو وويتكوف الوضع بغزة، خاصة الإنساني، وملفي سوريا وإيران.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لشاشة «التلفزيون العربي»، بتقديم مقترح قطري مصري جديد لإعلان هدنة مدتها 7 سنوات في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر المصرية أن «المقترح تمت بلورته خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدوحة قبل أيام»، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن «الهدنة المقترحة تشترط إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة مقابل إعلان حماس وضع السلاح».

ولفتت إلى أن «المقترح ينهي حكم حماس للقطاع على أن تديره لجنة الإسناد المجتمعي إداريا وقوات تابعة للسلطة».

وأكدت أن «المقترح المصري القطري يضمن وقف الحرب وإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين من غزة».