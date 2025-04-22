أردوغان يشيد بموقف باكستان الثابت من القضية الفلسطينية

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عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إشادته وتقديره لموقف باكستان الثابت من القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أنه زار باكستان آخر مرة في فبراير الماضي للمشاركة في الاجتماع الـ7 لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

وأوضح أن الاتصالات المتبادلة بين الجانبين تعد مؤشرا على المستوى المميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن تركيا وباكستان من الدول التي تمتلك إرادة قوية في مكافحة الإرهاب، مؤكدا على دعم بلاده لإسلام أباد في كفاحها ضد الإرهاب.

وأفاد أنه تناول مع شريف اليوم العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية ودولية.

ولفت أردوغان إلى تركيا وباكستان وقعتا 25 اتفاقية تعاون خلال زيارته إلى باكستان في فبراير الماضي في عدة مجالات مثل التجارة، والموارد المائية، والزراعة، والطاقة، والثقافة، والأسرة والخدمات الاجتماعية، والعلوم، والبنوك، والتعليم، والدفاع، والصحة.

وأضاف أن التعاون بين تركيا وباكستان يسهم بشكل كبير في السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد على توافق المواقف بين تركيا وباكستان في جميع المجالات تقريبا، مشيدا بالموقف الثابت لباكستان من القضية الفلسطينية.

وقال إن باكستان تعد من أكثر الدول التي أظهرت رد فعل قوي ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وأشار الرئيس التركي أن بلاده وباكستان عملتا معا دائما لدعم القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمحافل الأخرى، مشددا على تصميمهم على مواصلة هذه المبادرات في الفترة المقبلة.

وأردف: "سنواصل العمل معاً من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار أردوغان إلى أنهم سيتخذون خطوات للتعاون بين تركيا وباكستان وأذربيجان.