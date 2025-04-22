ترامب: تحدثت مع نتنياهو حول إيران والتجارة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقش خلالها "قضايا متعددة، من بينها التجارة وإيران".

وقال ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "تحدثت للتو مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك التجارة، وإيران وغيرها".

وتابع: "كانت المكالمة جيدة جدًا. نحن على نفس الجانب في جميع القضايا"، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن من بين القضايا التي جرى بحثها في الاتصال، ملف المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وتعتبر هذه المكالمة الهاتفية الأولى بين ترامب ونتنياهو منذ اجتماعهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين، وهي القمة التي أعلن خلالها ترامب بدء المفاوضات مع إيران.

وخلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، أبلغ ترامب نتنياهو بشكل واضح بمعارضته تنفيذ أي هجوم على إيران.

وجاءت المكالمة بعد يومين من انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي في العاصمة الإيطالية روما.