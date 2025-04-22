ملك الأردن يؤكد ضرورة استعادة وقف إطلاق النار في غزة واستئناف إيصال المساعدات

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونجرس الأمريكي.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الهاشمي الأردني، بحث اللقاء، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والدور المحوري للولايات المتحدة في المنطقة.

وبالحديث عن تطورات المنطقة، لفت الملك إلى ضرورة استعادة وقف إطلاق النار في غزة، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية.

وحذر من خطورة استمرار التصعيد في الضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات في القدس، مؤكدا رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.