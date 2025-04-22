نفى الفنان كريم فهمي، أن يكون اعترف بخيانته الزوجية بالشكل الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن الأمر أسيء فهمه تماما.

وقال خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر «ON E»، إنه لم يعترف بخيانته، موضحا أن «الموضوع لم يكن بهذا الشكل نهائيا».

وأرجع الجدل المثار إلى «بعض اللجان، أو الناس التي فهمت الموضوع بشكل خطأ، وانساقت وراء السوشيال ميديا»، متابعا: «أنا كنت بهزر وبقول كلام لها علاقة بالهزار».

وأوضح أن الموقف يعود إلى عدم تعرفه على صورة خطيبته -زوجته الحالية- خلال فترة خطوبته؛ بسبب تغير لون شعرها.

وتابع: «زوجتي كانت اشترت لي تليفون بلاك بيري زمان، وبعد فترة واحدة شكلها حلو كلمتني قلت لها مين، في النهاية اتضح أن لون شعرها مختلف، لأن صورة قديمة وكنا لا زلنا مخطوبين جديد».

وأشار إلى مروره بمرحلة من النضج في حياته الزوجية على مدار 12 عاما، موضحا أن «الحياة والخبرة والتجارب»؛ تجعل الإنسان يتعلم من أخطائه ويتجنب تكرارها.

ورد على سؤال حول مدى حفاظه عن تقاليد الزواج طوال 12 عاما، قائلا: «مفيش راجل عينه مش زايغة شوية.. مبتحصلش»، مؤكدا أن «الخروج عن التقاليد بالشكل الفج؛ لم يحدث طوال حياته».