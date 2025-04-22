شتاينماير وشولتس يشاركان في جنازة بابا الفاتيكان

يعتزم الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، والمستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس، المشاركة في توديع بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس.

وقال مكتب الرئيس الاتحادي ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الثلاثاء، إن شتاينماير سيكون على رأس وفد ألماني كبير في الجنازة التي ستقام في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما يوم السبت المقبل.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، أن شولتس سيرافق الرئيس الاتحادي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان خليفة شولتس المحتمل فريدريش ميرتس، سوف يسافر أيضا إلى روما لحضور الجنازة.

ومن المرجح أيضا أن يحضر الجنازة قادة الهيئات الألمانية الدستورية الأخرى، أي البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) والمحكمة الدستورية الاتحادية.

ومن المتوقع أن يحضر الجنازة عدد كبير من الضيوف الرسميين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يسافر إلى الخارج منذ توليه منصبه في يناير الماضي.