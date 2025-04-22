 مجلس الوزراء السعودي يشدد على ضرورة العودة الفورية لوقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 9:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مجلس الوزراء السعودي يشدد على ضرورة العودة الفورية لوقف إطلاق النار في غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 8:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 8:42 م

شدد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

ورحّب المجلس، في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء في جدة، برئاسة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بتزايد التأييد الدولي لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده برئاسة مشتركة بين السعودية و فرنسا، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

واستعرض المجلس مستجدات الأحداث السياسية في المنطقة والعالم، مجددا التزام السعودية بدورها الفاعل في مساندة الجهود الهادفة إلى إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب المتضررة والمحتاجة.

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