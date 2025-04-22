قاد محمد عبدالوهاب رئيس حي مصر الجديدة، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرور وإدارات المحال والإشغالات والمتابعة الميدانية بالحي؛ لتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، وللحفاظ على طراز المنطقة العمراني، وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لمنطقة مصر الجديدة.

وأوضح عبدالوهاب، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من الحملة تحقيق الإنضباط للشوارع ومراجعة تراخيص المحلات لغلق المخالف منها، مشيرًا إلى رفع الاشغالات من شوارع سيد عبدالواحد، وبطرس غالي، وإبراهيم اللقاني.

وأشار إلى أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الاشغالات وانتشار الباعة الجائلين، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد رفع الإشغالات والتعديات الناجمة من مقاهى وكافيهات ميدان الإسماعيلية، ومنطقة الكورية، منوهًا بمصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الحي.

وكشف عن تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين؛ لعدم تكرار الخطأ مرة أخرى بالتعدي على حرم الطريق المخصص للمشاه.