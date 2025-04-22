روسيا وعُمان توقعان اتفاقيات تعاون في عدة مجالات

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منها الاقتصاد والتجارة والنقل والزراعة، إلى جانب اتفاقية لإلغاء التأشيرة بين البلدين

وقعت روسيا وسلطنة عمان اتفاقيات تعاون في عدة مجالات من بينها الاقتصاد والتجارة والنقل والزراعة والثروة السمكية والتعليم والإعلام والدبلوماسية.

وقال الكرملين، في بيان الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى سلطان عمان هيثم بن طارق في العاصمة موسكو.

وأوضح البيان أن الجانبين عقدا لقاء ثنائيا بداية، ومن ثم لقاء بمشاركة وفدي البلدين، حيث ناقشا سبل التعاون في شتى المجالات.

وقال بوتين مستهلا اللقاء خلال الجزء المفتوح للإعلام، إن موسكو ومسقط تحتفلان هذا العام بالذكرى السنوية الـ40 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، بحسب البيان.

وأكد على إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مثل التجارة والاقتصاد والنقل والاستثمار والزراعة.

وذكر أن روسيا تخطط لعقد قمة مع الدول العربية خلال العام الجاري دون ذكر تاريخ معين، موجها دعوة للسلطان العماني للمشاركة فيها.

من جهته، أشار ابن طارق إلى رغبة بلاده في التعاون مع روسيا في مجالات عديدة، أبرزها الطاقة والزراعة والتجارة.

وعقب الاجتماع، وقع البلدان 11 اتفاقية تعاون بمشاركة بوتين وابن طارق.

وشملت الاتفاقيات مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والنقل والزراعة والثروة السمكية والتعليم والإعلام والدبلوماسية، إلى جانب اتفاقية لإلغاء التأشيرة بين البلدين.