أعلنت شركة «Dolphin Denizcilik» التركية عن إطلاق أول خط منتظم للنقل البحري بين تركيا وسوريا بعد انقطاع دام عشر سنوات، وذلك عبر خط مرسين – طرطوس الذي من المتوقع أن يساهم في تنشيط التجارة الإقليمية وتعزيز الروابط بين البلدين.

وتخطط شركة «دولفين»، التي تعمل في قطاع الخدمات اللوجستية منذ 34 عاماً، لتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً على الأقل باستخدام سفينتها من طراز «Ro-Ro» المعروفة باسم «M/V ALARA». ويُعد هذا الخط البحري الأول من نوعه بين البلدين منذ عقد من الزمان.

وقال المدير التنفيذي للشركة، مصطفى كساب، لصحيفة (Dünya) التركية، إن «الخط الجديد بين مرسين وطرطوس يُمثل رمزاً للتعاون العابر للحدود، والعمل، والإيمان المشترك»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «تلفزيون سوريا».

وأضاف: «الجسر البحري الذي أعدنا تأسيسه بين تركيا وسوريا سيساهم في إنعاش التجارة الإقليمية، وتعزيز الاستقرار، وبناء روابط أوثق بين شعبي البلدين».

واستطرد: «سفينتنا من نوع Ro-Ro ستنقل في كل رحلة ليس البضائع فحسب، بل رسالة صداقة وتضامن من ميناء إلى آخر».

وأشار كساب إلى أن شركة «دولفين» تقدم خدمات منتظمة للنقل من نوع Ro-Ro على خط مرسين–طرطوس، ما يسمح بإنشاء شبكة نقل متكاملة تقدم حلولاً لوجستية تركز على تلبية احتياجات القطاع.

وأوضح، قائلاً: «نقدم خدمات نقل تغطي الشاحنات، والمقطورات، والمعدات الثقيلة، والمركبات بأنواعها، والبضائع الخاصة، والمستندات القيّمة».

واستطرد: «بفضل شراكتنا القوية مع شركة DFDS، نوفر حلولاً موثوقة وسريعة لعمليات التصدير من تركيا، والعبور من أوروبا، ما يضمن لعملائنا خدمات فعالة ومتكاملة».