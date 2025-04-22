العشائر الفلسطينية تطالب الهيئات الدولية والعربية بفرض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها قطاع غزة، ومع تفشي شبح المجاعة الذي يهدد حياة مئات الآلاف من أبناء شعبنا، أطلق عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم، لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في القطاع المحاصر.

أكد المصري أن البيوت في غزة أصبحت شبه خالية من المواد الغذائية، ولم تعد العائلات تجد قوت يومها. بل إن الاحتلال تجاوز كل الحدود باستهدافه للتكيات والمطابخ الخيرية التي كانت تقدم الحد الأدنى من المساعدة للفقراء والمحتاجين.

وطالب المصري بشكل عاجل بفتح المعابر فوراً، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى قطاع غزة دون أي تأخير أو شروط، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح.

كما دعا المصري الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات الإنسانية الدولية، إلى اتخاذ مواقف فاعلة والضغط على الاحتلال لوقف سياساته الإجرامية التي تهدف إلى تجويع وإذلال شعبنا.

وختم المصري قائلاً: "إن الصمت لم يعد مقبولاً، والحياد في هذه اللحظة هو تواطؤ مع الجريمة."