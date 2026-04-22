عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط استفزازات للمسلمين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وسط استفزازات للمسلمين.

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى على شكل مجموعات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي لباحاته، وبحراسة شرطية.

وقال شهود عيان للأناضول إن مستوطنين قاموا بأداء طقوس تلمودية وصلوات بصوت مرتفع ورقصات خاصة في الجهة الشرقية من المسجد.

كما قام مستوطنون بالغناء والرقص أثناء اقتحاماتهم للمسجد.

وكانت جماعات يمينية متطرفة بما فيها "بأيدينا" دعت لاقتحامات واسعة للمسجد ورفع علم إسرائيل لمناسبة ذكرى إعلان إسرائيل الذي يصادف اليوم وفق التقويم العبري.

وأظهرت إحدى الصور مستوطن وهو يرتدي قميص عليه علم إسرائيل.

ولم تحرك الشرطة الإسرائيلية ساكنا لوقف هذه الانتهاكات للوضع القائم في المسجد.

وقال شهود العيان إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 5 فتيات مسلمات من المسجد دون توضيح الأسباب.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية أحاديا في العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوعا.

وطالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مرارا بوقف الاقتحامات ولكن دون استجابة من قبل السلطات الإسرائيلية.

ويقول الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف منذ عقود جرائمها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها في 1980.

وفي 14 مايو 1948 أُعلن قيام إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.