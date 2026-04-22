دمشق تبحث مع الاتحاد الأوروبي تطوير التعاون الأمني وتعزيز إدارة الحدود

بحث وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، مع وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آليات التنسيق المشترك في القضايا الأمنية ذات الأولوية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الاجتماع، الذي عُقد، أمس الثلاثاء، في مقر وزارة الداخلية بدمشق، تناول بشكل موسع دعم مسارات إصلاح القطاع الأمني، مع التركيز على تحديث منظومة الأمن المدني، ورفع كفاءة برامج التدريب الشرطي.

وترأس وفد الاتحاد الأوروبي القائم بأعمال بعثته لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، بمشاركة المستشار السياسي توركيلد بيج، بحسب تلفزيون سوريا.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز قدرات إدارة وحماية الحدود، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز سيادة القانون وفق المعايير الدولية.

وفي سياق متصل، التقى وزير الداخلية السوري، في مطلع شهر مارس الماضي، وفدا من لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، برئاسة المفوضتين، يدة منية عمار وفيونوالاني أولين، وبحضور عدد من مسئولي الوزارة.

وبحسب بيان للوزارة، تناول اللقاء مخرجات وتوصيات اللجنة في ملفات حقوق الإنسان، حيث أكد خطاب التزامه بدراسة هذه التوصيات والتفاعل معها بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

وشدد خطاب على أهمية توسيع التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز العمل المؤسسي ويرسخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.