تدشين فعاليات أسبوع البيئة في جامعة 6 أكتوبر بحملة تشجير داخل الحرم الجامعي

شهدت جامعة 6 أكتوبر انطلاق فعاليات “أسبوع البيئة بتدشين حملة تشجير واسعة داخل الحرم الجامعي في إطار حرص الجامعة على دعم مفاهيم الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس الجامعة وتحت إشراف وبحضور الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة عدد من عمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

وتضمنت فعاليات الأسبوع تنفيذ أعمال تشجير في عدد من المناطق المختلفة داخل الحرم الجامعي حيث شارك الحضور في زراعة الأشجار والنباتات في مشهد يعكس روح التعاون والانتماء ويؤكد أهمية الحفاظ على البيئة الجامعية كمسؤولية مشتركة.

وتتواصل فعاليات “أسبوع البيئة” ببرنامج حافل ومتنوع يعكس تكامل أدوار كليات الجامعة حيث تنظم كلية الطب والجراحة ندوتين متخصصتين؛ الأولى بعنوان “الصحة والسلامة المهنية: ركيزة أساسية لحماية الإنسان والبيئة”، والثانية “نحو بيئة صحية: مسؤولية مشتركة بين الأطباء والمجتمع”، بهدف تعزيز الوعي الصحي والوقائي لدى الطلاب.

وفي إطار دور الإعلام في خدمة القضايا البيئية، تنظم كلية الإعلام معرضا لإنتاج الطلاب في مقرر التنمية المستدامة، بما يبرز إبداعاتهم ورؤيتهم للقضايا البيئية المعاصرة بالإضافة إلى ندوة عن الفن المستدام وورشة عن إنتاج الأفلام الوثائقية فى سياق العمل التنموى.

كما تشارك كلية طب الأسنان بحملات وندوات متخصصة، من بينها حملة وندوة حول الممارسات الطبية الصديقة للبيئة.

وتنظم كلية الصيدلة ندوة علمية حول التخلص الآمن من الأدوية عالية الخطورة فيما تطلق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية حملة توعوية تحت شعار حماية بيئتي تبدأ بخطوة لتعزيز السلوكيات الصحية والبيئية السليمة.

وفي السياق ذاته، تنظم كلية التمريض حملات توعوية متعددة، من بينها تغيير وتقليل السلوكيات الضارة التي تؤدي إلى بيئة غير آمنة وحملة لا للتدخين / أنت أقوى من المخدرات دعمًا للصحة العامة والبيئة النظيفة.

كما تسهم كلية الهندسة في الأسبوع من خلال حملات توعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء إلى جانب تنظيم ندوة علمية حول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ودورها في ترشيد الطاقة.

وتنظم كلية الفنون التطبيقية ورشة عمل لإعادة التدوير وإعادة استخدام الخامات في تصميم الحُلي، بما يعزز ثقافة الاستدامة والابتكار.

وتشارك كلية السياحة والفنادق بحملات توعوية داخل الحرم الجامعي لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين الطلاب بينما تختتم فعاليات الأسبوع بتنظيم ماراثون رياضي للمشي بمشاركة جميع كليات الجامعة تأكيدًا على أهمية الرياضة في تعزيز الصحة والوعي البيئي.

ويأتي تنظيم هذا الأسبوع في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وبناء جيل واعٍ بقضايا البيئة وقادر على الإسهام في حمايتها.