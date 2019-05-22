الأربعاء 22 مايو 2019 10:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟

النتـائـج تصويت

محكمة تركية :سجن الحقوقية إرين كيسكين 3 سنوات

إسطنبول - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 22 مايو 2019 - 8:32 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 مايو 2019 - 8:32 م

قضت محكمة في اسطنبول اليوم الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر بحق المحامية الحقوقية البارزة إرين كيسكين في دعوى مقامة ضد صحيفة أوزجور جونديم المؤيدة للأكراد.

ووفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن كيسكين تمت إدانتها بنشر دعاية إرهابية.

وأصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن ضد ستة متهمين أخرين، من بينهم، رئيس تحرير أوزجور جونديم السابق حسين أيكول. وجرى تعليق أربعة من هذه الأحكام.

وشاركت الناشطة الحقوقية التركية في حملة تضامن من أجل الصحيفة التركية التي لم يعد لها وجود الآن.

وجرى إغلاق الصحيفة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016 بسبب الدعاية المزعومة لحزب العمال الكردستاني المحظور (بي كيه كيه).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك