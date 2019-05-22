تأجيل إعادة تصميم العملة الأمريكية فئة 20 دولار حتى 2028

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة تصميم العملة الورقية من فئة العشرين دولار حتى عام 2028 على الأقل.

وستحمل فئة العشرين دولار صورة هاريت توبمان بدلا من صورة الرئيس أندرو جاكسون المؤيد للعبودية، لتصبح توبمان بذلك أول امرأة أمريكية من أصول أفريقية يجري طباعة صورتها على عملة ورقية. كان قد تم الإعلان عن إعادة تصميم هذه الفئة في عام 2016 من قبل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما كوسيلة لإظهار المزيد من التنوع بين الجنسين.

واشتهرت توبمان، المولودة في عصر العبودية في ولاية ماريلاند، بإقامة ما يسمى بالسكك الحديدية تحت الأرض، وهي عبارة عن شبكة من الطرق السرية والمنازل الآمنة التي تساعد العبيد السود على الفرار.

كان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قد اعلن قرار تأجيل طرح الفئة الجديدة أثناء إجابته على أسئلة تتعلق بإعادة تصميم العملة خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي.

وهذا التأخير يعني أنه لن يتم كشف النقاب عن العملة الورقية الجديدة ليتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية للتعديل الذي منح المرأة حق التصويت.

وقال منوشين إن السبب الرئيسي وراء إعادة تصميم العملة هو مشاكل التزوير، مشير إلى أنه كان بالإمكان استخدام هذه الفئة النقدية بعد إضافة ميزات الأمان الجديدة في الموعد النهائي المحدد في عام 2020، لكن التغيير الخاص بطبع صورة توبمان على العملة الورقية سيجعل ذلك صعبا.

وستحل صورة توبمان بدلا من صورة الرئيس أندرو جاكسون، الذي قضى ثماني سنوات في منصبه منذ عام 1829. وقد عارض جاكسون حركة إلغاء العبودية، ووقع أيضًا قانونًا بإعادة توطين القبائل الأمريكية الأصلية من الولايات الجنوبية إلى الأراضي الواقعة غرب نهر المسيسيبي.

وكان الرئيس دونالد ترامب ، أحد المعجبين بالرئيس جاكسون، قال خلال حملته الرئاسية إن قرار وضع توبمان على العملة كان "صوابًا سياسيًا خالصًا".