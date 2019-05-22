الرئاسة الإيرانية: مباحثات ظريف وبن علوي لم تكن حول الوساطة

أكدت الرئاسة الإيرانية اليوم الأربعاء أن مباحثات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره العماني يوسف بن علوي في طهران أمس الأول الاثنين "لم تكن حول الوساطة".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني القول، على هامش اجتماع الحكومة، إن "وزير الخارجية العماني أجرى مباحثات مع ظريف، وقام وزير الخارجية اليوم خلال اجتماع الحكومة بتقديم تقرير عن تلك المباحثات".

وأكد: "لم تكن مباحثات وزير الخارجية العماني مع إيران تتعلق بالوساطة".

تجدر الإشارة إلى أن زيارة بن علوي لطهران جاءت بعد أيام من اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بسلطان عمان قابوس بن سعيد.

وكانت الخارجية الأمريكية ذكرت أن الجانبين بحثا "التهديدات التي تتعرض لها منطقة الخليج من جانب إيران" إلى جانب تطورات الوضع في اليمن.

وحول تصريحات المسؤولين العراقيين بشأن إرسال وفدين إلى إيران والولايات المتحدة بهدف إنهاء التوترات المتصاعدة في المنطقة، قال واعظي :"هذا الوفد لم يأت بعد إلى إيران. علاقات إيران والعراق وثيقة، ولا نقول لا داع لإرسال الوفد، لكننا سنصغي إلى ما يقولون"، ولفت إلى أن "المهم هو ما القرار الذي سنتخذه حول مقترحهم".

كان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي صرح أمس بأنه يعتزم إرسال وفود إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بين الطرفين. وأوضح أن العراق "يلعب دور تهدئة في المنطقة وليست وساطة"، وشدد على أن "المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين أكدوا لنا عدم رغبتهم بخوض حرب".