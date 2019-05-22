ارتفاع حصيلة قتلى انفجار سيارة مفخخة في الصومال إلى 20 شخصا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت الشرطة الصومالية، اليوم الأربعاء، أن 20 شخصا على الأقل، من بينهم طفلة/ست سنوات/ قُتلوا عندما انفجرت سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية، مقديشو.

وقال مسؤول الشرطة، أحمد باشان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أكثر من 30 آخرين أصيبوا في الانفجار الذي وقع بمنطقة بوندير بالعاصمة الصومالية.

وكانت الشرطة قد حددت في وقت سابق اليوم الاربعاء حصيلة القتلى بـ12 شخصا.

ومن بين القتلى وزير خارجية صومالي سابق، وستة من أفراد قوات الأمن ومسؤول عسكري بارز، بالإضافة إلى مدنيين، طبقا لما ذكره باشان.

وأضاف أن عضوين بالبرلمان أصيبا.

وغطى دخان كثيف المنطقة بعد الانفجار، الذي ألحق أضرارا بالعديد من المباني المجاورة.

وتابع باشان "كان هناك ازدحام مروري في المنطقة في ذلك الوقت" مشيرا إلى أن حصيلة القتلى ربما ترتفع.

وأدان رئيس الوزراء، حسن علي خيري، بقوة الهجوم عبر إذاعة مقديشو الحكومية.

وأعلنت جماعة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعة الاندلس التابعة لها.

وكثيرا ما تشن الجماعة هجمات داخل الدولة المضطربة الواقعة في شرق إفريقيا.