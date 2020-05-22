إصابة نائب رئيس جامعة الفيوم وعميد كلية التربية النوعية بفيروس كورونا

أصدر المركز الإعلامي بجامعة الفيوم، بيانًا أكد فيه الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، أنه تم إجراء مسحات وتحاليل للحالات المخالطة لرئيس الجامعة ومدير مكتبه وأمين عام الجامعة، المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بالجامعة.

ووفق البيان، جاءت نتيجة المسحات سلبية في عدد كبير من العينات، وإيجابية في حالتين فقط هما: الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، أنه سيتم غدًا إصدار التقرير الطبي اليومي التفصيلي بمتابعة الحالات.