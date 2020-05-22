تبذل الحكومة المصرية جهودًا لمواجهة فيروس كورونا، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات التي تستهدف الوقاية منه.

وفي إطار المواجهة الحكومية لكورونا، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إنه من الضروري الاهتمام بالأطعمة التي تعزز من قدرة جهاز المناعة على مقاومة الأمراض والفيروسات وممارسة الرياضة، ومن هذا المنطلق نقدم..بعض النصائح لتقوية الجهاز المناعي للجسم؟

خط الدفاع الأول للجسم هو اختيار نمط حياة صحي، وذلك باتباع الإرشادات العامة للصحة الجيدة وهي أفضل خطوة يمكنك اتخاذها للحفاظ على جهاز المناعة قويًا وصحيًا بشكل طبيعي.

ووفقاً لموقع كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، ويعمل كل جزء من الجسد، بما في ذلك جهاز المناعة، بشكل أفضل عندما يكون محميًا من من الأضرار البيئية ومدعوماً من إجراءات الحياة الصحية مثل:

1)التوقف عن التدخين

2)تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات.

3)ممارسة الرياضة بانتظام.

4)الحفاظ على وزن صحي.

5)احصل على قسط كافٍ من النوم.

6)اتخذ خطوات لتجنب العدوى، مثل غسل يديك بشكل متكرر وطهي اللحوم جيدًا.

7)حاول التقليل من الإجهاد.

النظام الغذائي والجهاز المناعي

يحتاج نظام المناعة الصحي إلى تغذية جيدة ومنتظمة، لقد أدرك العلماء منذ فترة طويلة أن الأشخاص الذين يعيشون في فقر والذين يعانون من سوء التغذية هم أكثر عرضة للأمراض المعدية، ومع ذلك ، ليس من المؤكد ما إذا كان ارتفاع معدل المرض ناتج عن تأثير سوء التغذية على جهاز المناعة، فلا تزال هناك دراسات قليلة نسبيًا حول تأثيرات التغذية على جهاز المناعة لدى البشر، وفقاً لجامعة هارفارد.

وإذا كنت تشك في أن نظامك الغذائي لا يوفر لك جميع احتياجاتك من المغذيات الدقيقة فقد يؤدي تناول مكمل غذائي يومي من الفيتامينات والمعادن إلى فوائد صحية أخرى، مما يؤدي إلى آثار مفيدة محتملة على جهاز المناعة.