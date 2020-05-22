جامعة أسيوط تعلن استقبال مستشفى الراجحى الجامعي 48 حالة إصابة كورونا

إصابة رئيس شركة مياة الشرب بأسيوط بفيروس كورونا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، استقبال مستشفى الراجحى الجامعي لـ48 مصابا بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء تشغيلها كمستشفى عزل لعلاج مصابي كورونا من أبناء الجامعة وخارجها.

وصرح رئيس الجامعة بأن المستشفى منذ تجهيزها كمستشفى للعزل بدأت في استقبال أول حالة في 23 من أبريل الماضي وتوالت بعدها الحالات من المنتسبين في أغلبهم لجامعة أسيوط ومن بينهم الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمحافظة الذي أثبتت نتيجة التحاليل إيجابية حالتهما فجر اليوم.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أنه خلال تلك الفترة خرج 12 حالة بعد التأكد من تمام شفائهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية التى أثبتت سلبية حملهم للفيروس، ووفاة حالتين فقط طوال تلك الفترة، وجارى استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 34 حالة أخرى بالمستشفى منهم 5 حالات بالعناية المركزة، وهو ما يتم بأيدي فريق طبي متخصص من أبناء جامعة أسيوط وتحت إشراف وذلك وفق برتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحى الجامعي أن حالتي الوفاة راجعة لفشل في وظائف التنفس لوجود تاريخ مرضى سابق أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة بعد الإصابة بالكورونا، حيث الحالة الأولى لمريض كان يبلغ من العمر 63 سنة كان يعانى من تليف كبدي وفشل في وظائف الكبد، أما المتوفى الثانى فيبلغ من العمر 58 عاماً وكان يعانى من التهاب كبدى لفيروس "سى" مزمن.